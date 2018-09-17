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Глава МИД Франции отправится с рабочим визитом в Нормандию

Политика

Жан-Ив Ле Дриан отправится в Кальвадос, департамент на северо-западе Франции, чтобы обсудить международную торговлю

Париж, 17 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится 17 сентября в Кальвадос, департамент на северо-западе Франции, один из департаментов региона Нормандия, чтобы обсудить внешнюю торговлю с главой региона Эрве Морином, сообщает МИД Франции.

Министр посетит компанию Filt, созданную в городе Кан в 1860 году, которая экспортирует 40% нормандской продукции на международный рынок.

Жан-Ив Ле Дриан вместе с Эрве Морином откроют церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между Business France, агентством развития Нормандии и Торгово-промышленной палатой Нормандии. Этот меморандум станет четвертым заключенным договором между государством и регионом.

Министр также представит доклад о развитии национальной политики поддержки экспорта.

Нормандия — промышленный регион Франции. Благодаря выходу в Атлантический океан здесь широко развита международная торговля. Более 45% населения заняты в сфере торговли, транспорта и услуг.

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Политическая жизнь Франции
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