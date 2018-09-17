НАТО стягивает боевые корабли ближе к берегам Сирии

Дамаск, , 07:18 — REGNUM Территорию в районе Восточного Средиземноморья патрулируют боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. В настоящее время в непосредственной близости от берегов Сирии находятся фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Греции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные.

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Напомним, в восточной части Средиземного моря уже находятся три ракетных эсминца ВМС США — «Карни», «Росс» и «Уинстон Черчилль», флагман 6-го оперативного флота «Маунт Уитни», а также не менее трёх американских ударных атомных подводных лодок класса «Лос-Анджелес».

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Как сообщало ИА REGNUM, после того как Россия предупредила Вашингтон о возможных ударах по базам террористов, которые США прикрывают своим военным присутствием в районе Эт-Танф на иорданской границе, США начали укреплять свои позиции на юго-востоке Сирии. Неделю назад сюда был переброшен отряд численностью более 100 морских пехотинцев США.