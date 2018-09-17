Спикер парламента Ирака подверг критике санкции против Ирана

Багдад, , 07:18 — REGNUM Недавно избранный спикер иракского парламента Мохаммед аль-Халбоуси подверг резкой критике санкции в отношении Ирана, сообщает 17 сентября Kurdistan.ru.

Политик назвал их несправедливыми во время телефонного разговора со своим коллегой из Ирана Али Лариджани, который поздравил аль-Халбоуси с избранием на высокий пост.

Напомним, санкции в отношении Ирана были введены США после разрыва ядерного соглашения. Вашингтон также оказывает давление на своих союзников и сателлитов с целью поддержки их в этом начинании. Дружественные отношения Ирака с Ираном, а также некоторая зависимость от Соединенных Штатов ставит страну в трудное положение.

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