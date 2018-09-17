Кургинян: «Религиозный раскол нагнетает конфликт внутри самой Украины»

Москва, , 07:05 — REGNUM Действия патриарха Константинопольского Варфоломея, направленные с подачи США на предоставление автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата, есть ни что иное, как нагнетание конфликта цивилизаций, заявил 16 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Конфликт цивилизаций на данный момент не есть конфликт католической или православной цивилизации. Это конфликт американского мира, который пытается подмять под себя определенную часть всего: и православия, изменив его полностью и разрушив до конца, и католицизма, и всего прочего», — заявил политолог.

По его словам, даже те, кто занимал наиболее мягкую позицию по отношению к Украине в среде церковных людей с православно-либеральными убеждениями, «остолбенев от наглости», говорят только о разрыве отношений, который может носить крайне серьезный характер.

«На сегодняшний день можно сказать, отозвали посла, а дальше можно говорить, что мы разрываем дипотношения. А это означает глубоко идущие последствия», — заявил Кургинян.

Он отметил, что церковь — это не светский институт. При разрыве отношений люди лишаются возможности выполнять православные процедуры, которые для них есть средство спасения души.

«Для того чтобы так разогреть межцивилизационный конфликт, нужно сойти с ума полностью. Этот безумный, безумный, безумный мир! Значит украинская власть осуществляет религиозный раскол и резко нагнетает конфликт внутри самой Украины. Это все вместе всё происходит с нагнетанием отношений между Россией и нашим оппонентом», — отметил эксперт.

Напомним, что концепция «столкновения цивилизаций», выдвинутая Сэмюэлом Хантингтоном, говорит о том, что конфликты в эпоху после окончания холодной войны будут базироваться на противоречиях между цивилизациями, определяемыми религиозной принадлежностью народов. Ряд экспертов утверждает, что эта концепция не столько описательная, сколько прикладная, и, в частности, использовалась для обоснования вторжения американских войск в Ирак и Афганистан.

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