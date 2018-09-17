Победа Тарасенко: «Можно ли разницу в 2% считать показателем легитимности?»

Владивосток, , 07:11 — REGNUM Ошибкой избирательной кампании врио главы Приморского края Андрея Тарасенко стала переоценка собственных сил, и это одна из причин того, что его победа на выборах губернатора региона оказалась неубедительной. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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«Пять лет назад руководителем страны был дан карт-бланш нашему Центру на исследования социально-политических процессов Дальнего Востока России. Мы стали неким каналом прямой коммуникации между людьми и властью, возможности которого сводятся к независимой аналитике, попадающей непосредственно к первому лицу. Когда в регион зашёл Тарасенко, он первым делом решил ни с кем не общаться напрямую, а обложился новыми, казавшимися ему опытными помощниками и политтехнологами. Он слепо следовал советам своей команды, что и привело к такому результату на выборах. Нельзя ставить директором рыбного завода гинеколога, ни к чему хорошему это не приведёт. А в случае с Тараненко — начальниками штаба учителя географии и пары разнорабочих из других регионов, называющих себя политтехнологами», — считает Юрий Коломейцев.

Он полагает, что Тарасенко стоило бы прислушиваться к политологам, и тогда он был бы в рядах 15 губернаторов, победивших в первом туре.

«И не пришлось бы ради победы идти на то, на что пошли этой ночью и сегодняшним днём в Уссурийске, Находке. А так сразу же возникает вопрос к легитимности. Можно ли разницу в 2%, ещё и во втором туре, считать показателем легитимности? Думаю, ответ очевиден. К слову, предыдущий губернатор набрал на выборах более 70% в первом же туре», — добавил эксперт.

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Он уверен, что такие итоги — показатель того, что жители Приморья не доверяют Тарасенко в реализации инициатив Владимира Путина. Президента России, напомнил политолог, жители края поддержали на выборах с результатом в 60%, и вопрос о втором туре даже не вставал.

Ещё одной ошибкой, допущенной Андреем Тарасенко и повторённой им за отправленным в отставку 28 мая Владимиром Миклушевским, эксперт назвал то, что он не наладил прямого канала коммуникации с местными элитами и лидерами общественного мнения.

«Он, как и Миклушевский, не смог разграничить элиты и соответственно использовать преимущества каждой. На финальном этапе предвыборной борьбы пиарщики Тарасенко подключили все элиты одновременно и без разбора, только добавив негатива: бизнес, который не влияет на общественность, имея свои четкие и довольно узкие задачи, политиков, утративших доверие электората, и людей, далеких от политики, относящихся к гламуру, чьи политические лозунги в соцсетях вызывали недоумение и раздражение у их подписчиков. Они метались от одних к другим, демонстрируя свою слабость и все больше уничтожая сакральность действующей в регионе власти», — пояснил директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб».

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Юрий Коломейцев также подчеркнул, что не на пользу врио губернатора Приморья пошло его выступление на заседании Госсовета перед IV ВЭФ, на котором председательствовал Владимир Путин. Обращение Тарасенко к президенту эксперт считает чёрным пиаром, который он создал себе сам.

«Если тебе не дано говорить, молчи», — сказал Александр III. Золотые слова, тем более в случае доктора наук Тарасенко», — отметил Юрий Коломейцев.

«Бесспорной ошибкой стала переоценка собственных сил, — добавляет он. — Тарасенко и его штаб ввиду безграмотности или отсутствия опыта переоценили свои силы. Такие неубедительные итоги, которые столкнули всех приморцев лбами, не могут понравиться президенту. Уверен, что он примет меры, кадровые в том числе».

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Эксперт подчеркнул, что последствия сложившейся в Приморье поствыборной ситуации пока сложно прогнозировать.

«Социальные сети пестрят видео с ТИК Уссурийска, Ищенко объявил голодовку. Люди, которых так рьяно зачем-то приглашали на выборы пиарщики врио, получили ещё большее разочарование и только добавят негатива в информационную повестку. В общем с глобальных ошибок начинает своё губернаторство Андрей Тарасенко, которые могут дорого стоить, к сожалению, не только ему, но всем нам, приморцам», — подытожил Юрий Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 99,1% протоколов участковых комиссий ЦИК РФ опубликовал данные, по которым во втором туре на выборах губернатора региона победил врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). Интересно, что после обработки 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко. Его результат тогда был 51,24%, а Андрей Тарасенко к тому времени набирал 46,16%.

В связи с резким изменением результатов голосования Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку перед зданием администрации края. Он уверен, что итоговые протоколы некоторых избирательных комиссий были сфальсифицированы, и требует пересчитать итоги голосования.

«Буквально ночью, под утро, протоколы в городах Артём, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы, и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас объявляю бессрочную голодовку, всем своим сторонникам и друзьям предлагаю прийти на площадь Борцам за власть Советов и поддержать меня», — обратился Ищенко к избирателям.