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Игры политические и спортивные: о пересечении параллельных. Радио REGNUM

Политика

Коротко о важном на 8:00 мск

Игры политические и спортивные: о пересечении параллельных. Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/644.

Читайте ранее в этом сюжете: Дедолларизация – выгода и риски отказа от американской валюты: Радио REGNUM

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