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В Хакасии назначен и. о. министра культуры

Политика

Прежний министр – Татьяна Чаптыкова – ушла в отставку

Абакан, 17 сентября 2018, 06:25 — REGNUM  Исполняющим обязанности министра культуры Хакасии назначен Вячеслав Инкижеков. Эту информацию ИА REGNUM сегодня, 17 сентября, подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

Инкижеков с 2010 года являлся директором Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова.

Как уточнили в пресс-службе правительства, прежний глава минкультуры — Татьяна Чаптыкова — ушла в отставку по собственному желанию с 14 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чаптыкова возглавила министерство культуры Хакасии в июле 2017 года. До этого она занимала должность музыковеда в Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова.

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