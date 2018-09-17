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Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Политика

Церемония его инаугурации состоялась 17 сентября

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Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края
Цитата из видео «Катунь-24»
Церемония инаугурации губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Барнаул, 17 сентября 2018, 06:20 — REGNUM  Только что Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края. Церемония его инаугурации проходила 17 сентября в Барнауле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Виктор Томенко даёт клятву
Цитата из видео «Катунь-24»
Виктор Томенко даёт клятву

После торжественного выноса флагов и Конституции Российской Федерации, председатель алтайского избиркома Ирина Акимова заявила, что выборы губернатора Алтайского края, прошедшие 9 сентября 2018 года, признаны состоявшимися. По их итогам за Виктора Томенко проголосовали 366 277 избирателей, что составляет 53,61%.

После клятвы, где новый глава региона пообещал защищать права человека и гражданина и соблюдать законы, ему вручили удостоверение губернатора. В ходе приветственной речи сибирский полпред Сергей Меняло пожелал успехов и процветания Алтайскому краю.

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Виктор Томенко даёт клятву
Цитата из видео «Катунь-24»
Виктор Томенко даёт клятву

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора понадобились в связи с добровольной досрочной отставкой Александра Карлина. Врио губернатора Виктор Томенко работал с 1 июня 2018 года.

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Выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года
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