США аннулировали визы семье посла Палестины

Рамалла , , 06:04 — REGNUM Американские визы членов семьи палестинского представителя в Вашингтоне, главы миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота аннулированы. Об этом дипломат заявил агентству Maan. По словам Зомлота, его жене и детям отменили резидентские визы, банковские счета семьи закрыты. Власти США потребовали, чтобы родственники посла немедленно выехали из страны. При этом вид на жительство у них действовал до 2022 года. Жена и дети Зомлота направились в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Шаги Вашингтона посол назвал местью и продолжением нападок на палестинское руководство, отказавшееся от сделки века — мирного ближневосточного проекта, который готовит Белый дом. Таким образом в Вашингтоне хотят угодить Израилю — участнику американских инициатив, принимаемых в скандальной и последовательной манере, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно о возможном закрытии в Вашингтоне дипломатического представительства ООП (Организации освобождения Палестины). В Рамалле обсуждаю возможные ответные меры.

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