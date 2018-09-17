Кургинян: патриарх Варфоломей — узурпатор, считающий себя папой Римским

Москва, , 06:01 — REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей, давая автокефалию Украинской Православной Церкви, фактически претендует на роль папы Римского, что нарушает все сложившиеся за тысячелетие православные каноны, заявил 16 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Варфоломей, который это делает, претендует на статус папы Римского. Он этого статуса никогда не имел, это сокрушение всего порядка, которому тысяча лет. В православном мире нету таких прав у Варфоломея, которыми он начинает пользоваться. Он — узурпатор, правильно?», — заявил политолог.

По его словам, это делается в связи с тем, что американцы очень сильно «выкручивают руки» Варфоломею, и им, при этом, глубоко плевать и на православие, и на католицизм, что по факту ломает всю каноничную систему.

«То есть, ради того, чтобы выполнить приказ американского дяди, которому что там православие, что католицизм — барабир, ради этого ломается вся система православных канонов тысячелетняя. И дальше делается только одно — предельным образом обостряется конфликт цивилизаций», — заявил политолог.

Напомним, что результатом конфликта между Папой римским и патриархом Константинопольской церкви в 1054 году стало Великое разделение христианской церкви на православную и католическую. При этом, все 15 патриархатов православной церкви, включая Московский и Константинопольский, которые существуют в настоящее время, имеют равные права.

Стало быть, Константинопольский патриархат не имеет права давать автокефалию кому-бы то ни было кроме церквей, находящихся под его юрисдикцией. Действия же Варфоломея в отношение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата являются ничем иным, как узурпацией власти.

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