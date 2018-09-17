Понедельник, 17 Сентября 2018 года
06:06:16 МСК

Отец Бутиной: Подозрения суда о побеге — надуманные

Политика

Бутина хочет вернуться в Россию, но только законными способами

Москва, 17 сентября 2018, 05:35 — REGNUM  Предположения американского суда о возможности Марии Бутиной скрыться при условии домашнего ареста являются надуманными, заявил отец задержанной в США гражданки России в интервью «Известиям».

Отец Бутиной также сообщил, что его дочь в тюрьме находится в информационном вакууме — ей запрещают смотреть телевизор и не дают читать газет. Также из-за плохих условий содержания в тюрьме Вашингтона у Бутиной обострился хронический артрит, а администрация отказывала ей в медицинской помощи. После перемещения в тюрьму в Александрии условия содержания, по его словам, незначительно улучшились.

Напомним, что гражданку России Марию Бутину арестовали в США по подозрениям в шпионаже, в частности ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации в американском минюсте. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство представителей защиты российской гражданки Марии Бутиной в пересмотре решения о заключении ее под стражу. Защита Бутиной настаивала на переводе ее под домашний арест, однако суд отказал из-за якобы возможности Бутиной сбежать из США.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский суд не выпустил Бутину из тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить