Отец Бутиной: Подозрения суда о побеге — надуманные

Москва, , 05:35 — REGNUM Предположения американского суда о возможности Марии Бутиной скрыться при условии домашнего ареста являются надуманными, заявил отец задержанной в США гражданки России в интервью «Известиям».

Отец Бутиной также сообщил, что его дочь в тюрьме находится в информационном вакууме — ей запрещают смотреть телевизор и не дают читать газет. Также из-за плохих условий содержания в тюрьме Вашингтона у Бутиной обострился хронический артрит, а администрация отказывала ей в медицинской помощи. После перемещения в тюрьму в Александрии условия содержания, по его словам, незначительно улучшились.

Напомним, что гражданку России Марию Бутину арестовали в США по подозрениям в шпионаже, в частности ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации в американском минюсте. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство представителей защиты российской гражданки Марии Бутиной в пересмотре решения о заключении ее под стражу. Защита Бутиной настаивала на переводе ее под домашний арест, однако суд отказал из-за якобы возможности Бутиной сбежать из США.

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