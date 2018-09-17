На Камчатке возмущены результатами выборов губернатора в Приморье

Петропавловск-Камчатский, , 05:21 — REGNUM На Камчатке люди возмущены результатами второго тура на выборах губернатора в Приморском крае. В соседнем регионе не верят больше в честность выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас на Камчатке люди пристально следили за выборами в Приморье. И сейчас люди очень возмущены. Мне звонят, кричат, возмущаются. Говорят, что для Дальнего Востока это норма, что выборы не имеют никакого смысла, когда всё — вот так. Случай в Приморье — не исключительный. Когда я баллотировался на пост мэра Петропавловска-Камчатского, меня ночью председатель избирательной комиссии поздравил с победой. Но утром результат был уже другой. Камчатцы уже назвали результат выборов в Приморье «беспределом», — прокомментировал предварительные итоги выборов главы Приморского края депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, на последних процентах при подсчете голосов на выборах губернатора Приморского края кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко вырвался вперед. Его оппонент, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о подтасовках голосов на четырех участках. Ищенко объявил голодовку из-за, по его мнению, фальсификации выборов.

Ранее, по результатам обработки 95,74% протоколов УИК, бесспорным лидером гонки был Андрей Ищенко. Он лидировал с отрывом около 5% голосов. Когда подсчитали 99,03% бюллетеней, победителем, предварительно, оказался Андрей Тарасенко. Ищенко подчеркивает, что у КПРФ есть все доказательства фальсификаций при подсчете голосов.

В первом туре Приморье выбрать себе губернатора не смогло. Ни один из кандидатов не смог набрать положенных 50% + 1 голос.