Кандидат в губернаторы от КПРФ объявил бессрочную голодовку в Приморье

Владивосток, , 04:36 — REGNUM Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку перед зданием администрации края. Он уверен, что итоговые протоколы некоторых избирательных комиссий были сфальсифицированы и требует пересчитать итоги голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Этой ночью, при подсчете 95,7% голосов, я лидировал с отрывом 51% за меня, 46% за Андрея Тарасенко. Но буквально ночью, под утро, протоколы в городах Артём, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас объявляю бессрочную голодовку, всем своим сторонникам и друзьям предлагаю прийти на площадь Борцам за власть Советов и поддержать меня», — сказал Ищенко с своем видео обращении.

Итоги голосования 16 сентября во втором туре на выборах губернатора подводились всю ночь. Лидер действительно, неожиданно для многих, сменился. По итогам обработки 99,10 протоколов УИК, наибольшее число голосов набрал кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко — 49,55% (253 082). За Андрея Ищенко проголосовали — 48,06% (245 438).

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Отметим, что после обработки 50% протоколов избирательных комиссий Ищенко набирал 52,54% (101 112 человек), а Тарасенко 44,94% (86 492). После того, как стали известные данные 95% обработанных протоколов, лидером оставался кандидат от КПРФ — Ищенко набирал 51,24% (229 171), Тарасенко — 46,16% (206 454).

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на выборах губернатора Приморского края ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% голосов избирателей. За врио главы региона, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко проголосовали 46,56%, кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко набрал 24,63%.

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На предыдущих выборах губернатора Приморья в 2014 году победу одержал кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский, с результатом 77,43%.