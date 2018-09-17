Кандидат от КПРФ в Приморье объявил голодовку из-за результатов выборов

Владивосток, , 04:10 — REGNUM Лидировавший до последних часов подсчета голосов на выборах губернатора Приморского края кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о подтасовках в ходе подсчета голосов в четырех территориях края. Об этом Ищенко написал в своем Facebook.

После того, как стали известны результаты обработки 99,03% протоколов, по данным которых кандидат от «Единой России» врио главы Приморского края Андрей Тарасенко вырвался вперед, кандидат от КПРФ решил объявить голодовку из-за, по его мнению, фальсификаций при подсчете.

Ранее по результатам подсчета 95,74% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом около 5%. Ищенко заявил, что результат выборов его партия будет отстаивать в суде. Также кандидат от КПРФ подчеркнул, что у его партии есть все доказательства фальсификаций, произошедших в ходе выборов.

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