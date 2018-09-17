«Личные причины»: Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе

Афины , , 03:40 — REGNUM Действия Константинопольского патриарха Варфоломея грозят расколом православия. Об этом говорится в заявлении митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, передает греческое агентство церковных новостей Romfea.

Митрополит Элладской православной церкви признался, что известие о прерывании церковного общения предстоятеля РПЦ со Вселенским патриархатом его «глубоко опечалило». Этот итог обусловлен упорством Вселенского патриархата по предоставлению украинским раскольникам автокефалии, отметил он.

По словам Серафима, Константинопольский патриарх Варфоломей дает автокефалию УПЦ «по своим личным причинам». Греческий митрополит напомнил, что раскольники «не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Константинополь назначил своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ. Священный синод Русской православной церкви выразил по этому поводу «решительный протест и глубокое возмущение», после чего приостановил поминовение патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ.

Читайте также: Синод РПЦ постановил не поминать константинопольского патриарха Варфоломея

Читайте ранее в этом сюжете: РПЦ: Углубление церковного раскола на Украине приведёт к новым погромам