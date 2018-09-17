Японии нужно время для ответа на предложение Путина — Песков

Москва, , 03:15 — REGNUM Официальному Токио потребуется время, чтобы осмыслить предложение президента РФ Владимира Путина о заключении мирного договора, высказанное на Восточном экономическом форуме. Такая реакция японской стороны вполне объяснима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, Путин сам обозначил, что предложение для Японии сформировалось прямо по ходу выступления. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не отреагировал на инициативу, реакция последовала со стороны Токио, дипломатов, отметил представитель Кремля.

«Конечно, формулирование позиции на такую инициативу займет время, и это вполне объяснимо и это нормально», — сказал Песков.

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Ранее представитель Кремля заявил, что переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией будут продолжены, однако у каждой стороны есть свои ограничения и нюансы в подходах. Вместе с тем лидеры обеих стран подтвердили намерение работать в направлении подписания документа.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин сделал японскому премьер-министру неожиданное предложение: заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий, а уже после решить территориальный спор. Таким образом президент РФ отреагировал на заявление Абэ о необходимости принципиально изменить подходы к проблеме подписания мирного договора между Токио и Москвой.

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