Жертвы и отложенный визит главы МИД Китая: тайфун «Мангхут» на Филиппинах

Пекин, , 02:47 — REGNUM Китай выразил соболезнования Филиппинам в связи с жертвами и разрушениями, которые принес 16 сентября тайфун «Мангхут», передает агентство Синьхуа.

«Мы уделяем особое внимание перемещениям супер-тайфуна «Мангхут», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, отметив, что тайфун сначала нанес разрушения на севере Филиппин, прежде, чем двинуться в сторону китайского Гонконга, неся сильные ветры ливни.

В связи с непредвиденными обстоятельствами и устранением последствий тайфуна на Филиппинах, Китай принял решение отложить визит на Филиппины главы МИД Поднебесной Ван И, который изначально был на мечен с 16 по 17 сентября. Пока же по дипломатическим каналам обсуждается новая дата встречи.

Напомним, что 15 сентября Ван И провел встречу с заместителем премьер-министра Вьетнама Нгуен Тхиен Няном во время его визита во Вьетнам. Отметим также, что тайфуну «Мангхут» в Китае был присвоен высший «красный» уровень погодной опасности, что делает его сильнейшим за текущий год.

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