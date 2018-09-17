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Пашинян призвал Алиева отправить служить сына на передовую

Политика

Глава армянского правительства проинформировал, что сын Ильхама Алиева сегодня был призван на военную службу, назвав это шоу, так как сын Алиева отправился служить в воинскую часть, расположенную в Баку

Пашинян призвал Алиева отправить служить сына на передовую
Иллюстрация:  АзерТАдж
Ильхам Алиев с семьей на присяге сына

Ереван, 17 сентября 2018, 01:34 — REGNUM  Президенту Азербайджана Ильхам Алиев плавать на своих солдат, потому что его не интересуют солдаты, его интересуют свои миллиарды. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге 16 сентября.

«Ни один азербайджанец не должен верить, что он [Алиев] хочет сделать что-либо ради родины, он [Алиев] хочет только защитить свои миллиарды, то что он [Алиев] награбил», — сказал Пашинян.

В этой связи глава армянского правительства проинформировал, что сын Ильхама Алиева сегодня был призван на военную службу, назвав это шоу, так как сын Алиева отправился служить в воинскую часть, расположенную в Баку.

«Пусть Алиев отправит своего сына на передовую, на обратную сторону того места, где служит мой сын», — сказал Пашинян.

Он отметил, что если будет отправлять армянских солдат на смерть, то первым будет его сын, который добровольно отправился служить на передовую в Нагорный Карабах.

Вновь обращаясь к Алиеву Пашинян заявил: «Если ты тоже поступишь так, то первым отправь своего сына, и не обманывай свой народ, и не представляй защиту своих миллиардов, как защиту родины».

По словам премьера, народ Азербайджана понимает, что когда Алиев с легкостью обостряет ситуацию на границе, он знает, что будут погибать дети других азербайджанцев.

При этом Пашинян заявил, что ни один азербайджанский родитель «не может обвинить нас в чем-либо, поскольку мы прибегаем к ответным действиям, когда иначе уже невозможно».

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Нагорно-карабахский конфликт
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