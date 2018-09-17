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Волкер: США до сих пор считают Крым украинским

Политика

И будут считать

Киев, 17 сентября 2018, 01:18 — REGNUM  США не имеют плана по возвращению Крыма в состав Украины, однако все равно считают Крым украинской территорией, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в эфире украинского телеканала «Прямой».

"Мы не собираемся сдаваться в этом вопросе. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной», — заявил он.

Кроме того, Волкер в очередной раз пообещал, что позиция США относительно Крыма останется неизменной — Соединенные Штаты будут настаивать на украинской принадлежности полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Референдум в Крыму стал ответной реакцией жителей полуострова на узурпацию власти в Киеве в феврале 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Волкер: США не признают Крым частью России

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