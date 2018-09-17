Обвинившая Кавано в домогательствах оказалась профессором психологии

Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Женщина, ранее обвинившая кандидата в члены Верховного суда США Бретта Кавано в домогательствах, решила раскрыть свою личность. Ее зовут Кристин Блейзи Форд и она является профессором психологии из Калифорнии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ранее Форд отказывалась открыть свою личность, так как боялась за свою семью по причине того, что Кавано является достаточно влиятельным человеком в США. Но когда история получила огласку без ее согласия, женщина самостоятельно решила озвучить свою версию событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября кандидата в члены Верховного суда США Бретта Кавано обвинили в сексуальных домогательствах, совершенных в начале 1980-х годов. Изначально женщина на правах анонимности отправила письмо калифорнийскому сенатору Дайэнн Файнстайн, которая затем передала его в ФБР. В июле 2018 года президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано как кандидата на пост судьи Верховного суда Соединенных Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидата в Верховный суд США обвинили в домогательствах