Австрия и Германия выступили против жесткого Brexit

Берлин, , 00:37 — REGNUM Германия и Австрия считают, что выход Великобритании из состава Евросоюза должен сопровождаться сделкой между Лондоном и Брюсселем о дальнейшем сотрудничестве, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц журналистам перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Курц заявил, что Германия также поддерживает австрийскую позицию, что ЕС должен любым способом предотвратить вариант жесткого Brexit. Ангела Меркель, в свою очередь, добавила, что на предстоящей встрече с австрийским коллегой они обсудят этот вопрос. Также тема жесткого Brexit войдет в повестку неформального саммита Евросоюза, который пройдет на следующей неделе.

Напомним, что летом 2016 года жители Великобритании на референдуме высказались за выход страны из ЕС. В июне 2017 начались официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем, на которых обсуждались условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. О сделке страны должны договориться к ноябрю 2019 года, после чего в марте 2019 осуществится выход.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября мэр Лондона Садик Хан высказался за второй референдум по вопросам нахождения Великобритании в составе ЕС. Хана в первую очередь беспокоит возможность жесткого Brexit, что, по его мнению, может негативно сказаться на экономике Соединенного Королевства.

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