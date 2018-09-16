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Волкер: США не признают Крым частью России

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Волкер: США не признают Крым частью России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Киев, 16 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Власти США считают, что Крым должен принадлежать Украине. Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

По его словам, официальный Вашингтон, который поддерживает целостность Украины, не признает полуостров российской территорией.

Волкер также добавил, что у властей США нет планов по возвращению Крыма в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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