Делегация Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики посетила Архангельск

Архангельск, , 23:05 — REGNUM Делегация во главе с председателем комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Германом Широковым посетила Архангельск. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики был основан весной этого года. В его задачи входит создание и укрепление связей между регионами русской Арктики в сфере науки, культуры, экологии и социально-экономического развития.

В рамках визита состоялись рабочие встречи с представителем губернатора Архангельской области по развитию Арктики Львом Левитом и заместителем председателя регионального правительства Виктором Иконниковым. Главной темой обсуждения стала необходимость обмена опытом в развитии арктических территорий и реализации инфраструктурных проектов в Арктике.

В Архангельске гости из Северной столицы посетили Северный морской музей, музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова. Большое внимание было уделено Северному Арктическому федеральному университету. На встрече с руководством вуза участники делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве в области исследования Арктики, установлении научно-технических контактов и реализации совместных исследовательских и образовательных программ. Гостей познакомили с результатами экспедиционного проекта «Арктический плавучий университет», деятельностью научно-образовательной лаборатории арктического биомониторинга, центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» и инновационно-технологического центра арктических нефтегазовых лабораторных исследований.

«Исторически и географически сложилось так, что САФУ стал лидером образовательного процесса в арктическом регионе. Посетив лаборатории и научные центры вуза, я увидел фундаментальность, инновационность и креативность. Эти три слова в полной мере определяют мое общее впечатление. Я думаю, что потенциал сотрудничества образовательных учреждений Санкт-Петербурга с САФУ настолько огромен, что пока мы используем лишь небольшую его часть. Мы будем развивать совместную работу на благо Российской Федерации», — отметил Герман Широков.

Герман Широков отметил, что итогом визита станет подготовка и реализация плана совместных практических мероприятий Архангельской области и Санкт-Петербурга в Арктике.