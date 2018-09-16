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Китай может отказаться от торговых переговоров с США — СМИ

Политика

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США могут объявить 17 или 18 сентября о введении пошлин на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд

Китай может отказаться от торговых переговоров с США — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Вашингтон, 16 сентября 2018, 22:48 — REGNUM  Торговые переговоры между Китаем и США в конце сентября текущего года могут не состояться. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным источников, причина — заявления Вашингтона о возможном вводе новых пошлин на товары из КНР.

Собеседники издания отмечают, для Китая нецелесообразно возобновлять переговоры в условиях нагнетания давления со стороны администрации президента США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США могут объявить 17 или 18 сентября о введении пошлин на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд.

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Торговая война между Китаем и США
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