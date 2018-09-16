Медведчук выступил против «возвращения» Донбасса силовыми методами

Киев, , 21:51 — REGNUM Властям Украины не стоит пытаться решить проблему Донбасса силовыми методами. Об этом сказал лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «пошаговый план» занятия территорий в Донбассе, обнародованный некоторыми украинскими политиками, не приведет к завершению конфликта.

«С той стороны 40 тыс. вооруженных людей, и неплохо вооруженных, — отмечает Медведчук. — … Как вы себе представляете эти шажки? Полтора, два, три… Там, с той стороны что, будут наблюдать за этим?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине произошел госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула война. Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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