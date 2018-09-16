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Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»

Политика

По последним данным, в результате разгула стихии погибли 13 человек

Вашингтон, 16 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter выразил соболезнования семьям погибших от урагана «Флоренс».

"Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших, — написал глава Белого дома. — Храни их Господь!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября 2018 г. По последним данным, в результате разгула стихии погибли 13 человек.

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Ураган «Флоренс»
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