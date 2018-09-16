Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
21:00:01 МСК

Ротенберг рассказал, сколько простоит Крымский мост

Политика

Открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров, состоялось 15 мая 2018 г

Москва, 16 сентября 2018, 20:22 — REGNUM  Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, прослужит по меньшей мере 100 лет. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

По его словам, на объекте работало много специалистов «научных институтов», поэтому мост «сто лет простоит».

Ротенберг добавил, что мост будет прочно стоять даже если будет «немножечко сейсмика какая-то трясти», так как сваи конструкции установлены под разными углами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров, состоялось 15 мая 2018 г.

Читайте также: Крымский мост оснастят системами безопасности почти за 3 млрд рублей

А также: Голодец: турпоток в Крым вырос в 2018 году на четверть

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крымский мост: постройка и функционирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить