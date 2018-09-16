Здравый смысл победил упёртость: главное в Петербурге

Санкт-Петербург, , 20:48 — REGNUM Главной интригой минувшей недели в Петербурге стали гадания о том, где, в каком варианте и состоится ли вообще анонсированный парламентской и непарламентской оппозицией митинг против пенсионной реформы. В последний день недели стало понятно, что петербургская политическая жизнь, за редким исключением, остается в цивилизованных правовых рамках.

На встречных курсах

Неделя в Петербурге началась с ощущением нарастающей тревоги. Негативный эмоциональный фон был задан событиями предыдущего воскресенья, 9 сентября, когда от одной до трех тысяч сторонников Алексея Навального вышли на площадь Ленина. К тому моменту на площади уже развернулись ремонтные работы в связи со случившимся накануне прорывом водопровода и повреждением коллектора. Поэтому проведение массовой акции, пусть и согласованной ранее, в Смольном посчитали невозможным. Инициаторам митинга власти предложили перенести его в один из городских парков, но получили категорический отказ.

В итоге 9 сентября собравшиеся попытались всё-таки провести свою акцию на площади Ленина и прилегающих улицах, а сотрудники полиции и Росгвардии с этим были решительно не согласны и пресекли нарушение общественного порядка, выплеснувшееся на проезжую часть. Прошли массовые задержания, в некоторых случаях была применена сила. В отделах полиции тогда оказались более 600 человек, которые в последующие дни предстали перед судами и получили наказание — от штрафов в 500 рублей до нескольких суток административного ареста.

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В свете этих событий ожидавшийся митинг по теме пенсионной реформы, ранее разрешенный всё на той же площади Ленина, у Финляндского вокзала, мог оказаться неприятным повторением не выученного урока. И хотя среди его заявителей были депутаты всех фракций Законодательного собрания Петербурга, кроме «Единой России», то есть, люди, профессионально умеющие вести диалог с исполнительной властью, поначалу казалось, что повторение массовых задержаний фактически неизбежно.

Депутаты-заявители в достаточно категоричной форме обратились к губернатору Петербурга с предложением следовать букве и духу ранее выданного Смольным разрешения на митинг, прервать ремонтные работы и обеспечить безопасность массовой акции на площади Ленина. Для положительного решения вопроса они попросили срочной встречи с градоначальником. Однако Георгий Полтавченко в эти дни убыл с делегацией в заграничную командировку в Республику Сербскую (Босния и Герцеговина), с которой Петербург связывают партнерские отношения.

Попытка признать незаконным письменное предложение Смольного о переносе согласованной воскресной акции в Удельный парк с помощью иска в суд, поданного одним из заявителей митинга, успехом не увенчалась: суд отметил, что само по себе это предложение не влечет правовых последствий, а значит и не может быть признано незаконным.

Тем временем власти Петербурга однозначно заявили, что в интересах горожан не допустят массовой акции в месте проведения ремонтных работ, потому что это поставит под угрозу жизнь и здоровье митингующих и случайно оказавшихся на площади людей. С предупреждением об ответственности за нарушение общественного порядка выступила и городская прокуратура.

Диалог вместо драки

Но от прямого диалога с оппозицией в Смольном не отказались, и с депутатами, просившими о разговоре с губернатором, встретился оставшийся на хозяйстве вице-губернатор Александр Говорунов. Как станет ясно, сам факт этой встречи оказался залогом мирного разрешения конфликта. По итогам беседы стороны официально остались «при своих», полностью сохранили лицо, но дальнейшее развитие ситуации показало фактическую результативность стратегии диалога.

…Накануне ожидавшейся акции петербургский политолог Дмитрий Солонников в разговоре с ИА REGNUM предположил, что повторения событий 9 сентября и массовых задержаний не будет. «Если всё это будет происходить без нарушений движения транспорта, если не будет попыток перекрыть проезжую часть», оговорился эксперт.

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В воскресенье, как уже сообщалось, пришедшим к Финляндскому вокзалу людям вместо автозаков предложили пройти ровно один километр до Свердловского сада, где ранее разрешили собраться обманутым дольщикам. Организаторы «пенсионной» акции согласились увести людей с площади по тротуарам, не нарушая движения транспорта. Поэтому полиции и ОМОНу не пришлось никого задерживать, а лишь предупреждать возможные хулиганские выходки. Выход из потенциально опасной ситуации был найден: площадь Ленина осталась закрытой, как того хотела власть; но и оппозиции не пришлось «ехать на выселки», собрав людей там, где они обещали.

В итоге согласованный митинг состоялся, ораторы высказали свое негативное отношение к пенсионной реформе, а их слушатели спокойно вернулись домой, а не оказались в отделах полиции. Правда, некоторых представителей непарламентской оппозиции такой ход событий явно не устроил, и они решили увести своих сторонников, не дожидаясь официального закрытия митинга.

…По оценке сотрудников МВД, всего в Свердловском саду митинговало порядка 500 человек. В аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге говорят о 1500−2000 участников, организаторы, как водится, называют более внушительные цифры. Но не это важно, а то, что вместо ведущей к агрессии взаимной упёртости власть и оппозиция проявили готовность к компромиссу. Значит, политическая жизнь Петербурга остается в цивилизованных рамках.

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