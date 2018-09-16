Председатель Госсовета Кубы: Куба высоко оценивает поддержку Вьетнама

Гавана, , 20:07 — REGNUM Президент Вьетнама Чан Дай Куанг встретился с заместителем председателя Госсовета Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой, который находится во Вьетнаме с официальным визитом по случаю 45-летия со дня официального визита Фиделя Кастро в освобожденный район юга Вьетнама.

В ходе встречи президент СРВ Чан Дай Куанг поздравил руководство Кубы и кубинский народ с успехами, которые были достигнуты в деле преобразования системы управления и строительства конституционных порядков в соответствии с основными принципами социализма. Президент СРВ Чан Дай Куанг выразил уверенность, что Куба добьется еще больших успехов в развитии экономики и общества, благодаря чему возрастет роль Кубы как в регионе, так и во всем мире. Президент высоко оценил отношения между странами, которые продолжают укрепляться и развиваться. Обе страны продолжают поддерживать друг друга в международных организациях и многосторонних форумах.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», заместитель председателя Госсовета Кубы Сальвадор Антонио Вальдес Меса выразил удовлетворение в связи с возможностью посетить Вьетнам, а также принять участие в ряде мероприятий, посвященных 45-летию официального визита Фиделя Кастро в СРВ. Заместитель председателя Госсовета Кубы отметил, что Куба всегда высоко оценивает помощь и поддержку Вьетнама. Сальвадор Антонио Вальдес Меса также подтвердил, что Куба продолжит развивать торговые связи с Вьетнамом, а также поддерживать Вьетнам на международной арене.