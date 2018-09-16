Верховный суд Пакистана разрешил деятельность запрещенных ООН организаций

Исламабад, , 19:47 — REGNUM Верховный суд Пакистана отклонил запрос правительства Пакистана на запрет организаций «Джамаат уд-Дава» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фалах и-Инсанийат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым по решению Высшего суда Лахора, столицы провинции Панджаб, от 5 апреля 2018 было разрешено продолжать благотворительную деятельность.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», организации «Джамаат уд-Дава» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фалах и-Инсанийат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решением правительства Пакистана по требованию ООН должны были прекратить свою благотворительную деятельность в Пакистане, однако Высший суд Лахора не дал хода этому решению, а теперь и Верховный суд Пакистана разрешил организациям продолжить свою деятельность.

Согласно заявлениям правительства Пакистана организации контролируют около 300 медресе, больниц и книжных издательств, в работе задействовано около 50 000 добровольцев и сотни работников, получающих заработную плату. Считается, что именно эти организации организовали теракт 2008 года в Мумбаи, унёсшего жизни 160 человек.