МАГАТЭ вновь не нашло оснований не верить Ирану по вопросу ядерной сделки

Тегеран, , 19:34 — REGNUM На заседании Совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор Юкия Амано представил доклад специальной группы МАГАТЭ по Ирану, подтверждающий, что Исламская Республика в течение всего периода после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) оставался верен взятым на себя обязательствам.

Иранское информационное агентство «Мехр» со ссылкой на Юкия Амано также сообщает, что Совет управляющих МАГАТЭ рекомендовал направить данный доклад в Совет Безопасности ООН для ознакомления в преддверие консультаций по Ирану. Генеральный директор МАГАТЭ, закрывая заседание, заявил, что крайне важно, чтобы Иран и дальше продолжал полностью выполнять эти обязательства

Официальный сайт МАГАТЭ также информирует, что по доброй воле Ирана и согласно СВПД специальные комиссии Международного Агентства по атомной энергии продолжат свою работу в этой стране.