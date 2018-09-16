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Певец Вакарчук может стать новым лицом украинской политики — СМИ

Политика

Влиятельная американская газета рекламирует певца в качестве нового украинского политика

Нью-Йорк, США, 16 сентября 2018, 19:20 — REGNUM  Если певец Святослав Вакарчук решится сделать политическую карьеру на Украине, он станет новым лицом в украинской политике и в решении проблемы «российской агрессии», считают авторы статьи, опубликованной 14 сентября в американской газете The New York Times.

Вакарчук до сих пор не объявил о решении баллотироваться в президенты Украины, а значит:

«Поэт и музыкант, который прошлой зимой потратил время на изучение политики в Стэнфордском университете, стал человеком с миллионами последователей, который не уверен, что хочет быть лидером», — сказано в статье.

Авторы отмечают, бесспорное политическое влияние Вакарчука на Украине:

«Во время событий 2004 и 2014 годов на Майдане три его песни… стали гимнами протестов, а сам он — музой украинских народных восстаний», — утверждает The New York Times.

Напомним, выступая на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, Святослав Вакарчук заявил, что не будет мириться с тем, как политики разворовывают Украину, но так и не рассказал о своих президентских амбициях.

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