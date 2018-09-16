Эрдоган снова отправляется в Сочи

Ариф Асалыоглу, , 19:12 — REGNUM

Как сообщает канал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров пройдет в Сочи. Во время переговоров президенты двух стран обсудят горячий вопрос с ситуацией в сирийском Идлибе. Путин и Эрдоган не так давно участвовали в трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран, который состоялся на прошлой неделе в Тегеране.

«Турция увеличит вооружение боевиков в Идлибе»

По сообщению BBC Türkçe, Турция в предверии ожидаемого нападения сирийской армии при поддержке России и Ирана на Идлиб намерена увеличить вооружение боевых групп в регионе. Reuters приводит слова представителей вооруженных групп в Идлибе, согласно которым Анкара с начала прошлой недели уже увеличила поставки оружия в город и его окрестности. Среди оружия, которое в последние дни было отправлено в Сирию, имеются боеприпасы и ракеты «ГРАД». «Эта поддержка оружием и амуницией позволит продлить период боевых действий и поможет не остаться без боеприпасов в этой изнурительной войне», — заявил представитель Свободной армии Сирии. Другой член организации отметил: «Они поставляют новые боеприпасы. Больше у них нет необходимости в военной амуниции. Турки обеспечивают их запасами, которых им хватит на длительное время».

Ситуация еще уже, чем кажется

Согласно материалу Ибрагима Экинджи из газеты Dünya, одним из самых важных источников для отслеживания изменений бухгалтерских отчетов компаний, вызванных рисками роста обменных курсов и растущим застоем, являются данные JCR Eurasia Rating. Они обладают самыми последними систематическими и стандартизированными статистическими данными о почти 1000 корпораций, 200 банках и других финансовых учреждениях и более 10 тысяч малых и средних предприятиях, что в общей сложности составляет около 11 200 компаний. Глава JCR Eurasia Rating Орхан Окмен рассказал о том, как повлиял «кризис валютного курса» на «самую последнюю ситуацию» со счетами этих 11 200 компаний: «К настоящему моменту более 30 компаний отправились в кредитные структуры или объявили себя банкротами. Но на этой ступени, когда мы обладаем информацией о том, что еще очень много фирм переживают сложную ситуацию, я оставил все слухи и спросил о том, как выглядят их счета. Валютный кризис начал оказывать серьезное влияние на все функции компаний, а ликвидность, финансовая структура, деятельность и рентабельность меняются в плохую сторону. Разумеется, различные предприятия, которые отличаются по секторам, сфере деятельности, масштабу, управлению, методам финансирования, маркетингу, балансированию активов и обязательств, по-разному реагируют на этот кризис». И далее: «В целом увеличились риски финансирования и управления, а уровень ликвидности, рентабельности и рыночная стоимость понизились. Однако мы видим, что отражение роста издержек на цены на продукцию тоже вызывает много трудностей. Из-за серьезных изменений в затратах на производство в тех секторах производства, которые зависят от импорта, производительность и объемы в среднем снизились на 20%».

Президент Эрдоган сделал призыв по Идлибу

Как сообщает CNN Turk, Эрдоган написал статью в The Wall Street Journal о сирийском кризисе и проблеме Идлиба. «Нападение режима на Идлиб вызовет серьезные гуманитарные риски и повлияет на безопасность в Турции, остальной Европе и за ее пределами», — заявил Эрдоган. Президент Турции подчеркнул, что Идлиб является последним путем выхода: «Если международное сообщество, включая Европу и США, сегодня не предпримет необходимых шагов, за это придется заплатить не только сирийским невинным жителям, но и всему остальному миру».

Анкара не будут принимать беженцев из Идлиба в Турцию

Председатель парламентской комиссии Турции по иностранным делам Волкан Бозкыр заявил о том, что в случае возникновения негативной ситуации в Идлибе, Анкара не намерена открывать свои двери и планирует разместить волну беженцев в лагерях, которые будут созданы на территории Сирии. Об этом сообщает CNN Türk: «Если будет проигран самый неприятный сценарий, может возникнуть новая волна миграции. Но мы планируем не открывать наши двери и размещать беженцев на сирийских землях. Те сирийцы, которые ранее попали в Турцию во время предыдущей волны, проникли сюда через Идлиб и Рейханлы. Члены террористических организаций в свое время также попали в Турцию через эти же ворота. На этот раз мы не будем рисковать. Если волна миграции начнется, мы примем все меры предосторожности для разрешения этой проблемы только на территории Сирии».

Идлиб является источником глубокой озабоченности

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время Генеральной ассамблеи Европейского парламента в Страсбурге рассказал о положении и будущем Европейского союза, сообщает Samanyolu Haber. «Идлиб для нас должен являться источником глубокой озабоченности, — сказал Юнкер, ссылаясь на продолжающийся в Сирии кризис. — Мы не можем молчать, когда на наших глазах в скором времени произойдет катастрофа человечества». По его словам, сирийский кризис доказал, что международный порядок, который европейцы выиграли после Второй мировой войны, все больше и больше становится основной целью нападения, а «вчерашние альянсы, возможно, завтра уже перестанут ими быть».

Совет Европы предупредил Анкару

Согласно газете Sözcü, пресс-секретарь Совета Европы Даниель Хольтген выступил в Euronews на тему последних событий в области прав человека в Турции. Европейский совет заявил о том, что последние законы о свободе собраний и демонстраций в рамках борьбы с терроризмом, вступившие в силу после отмены режима чрезвычайного положения в Турции, не соответствуют Европейской конвенции по правам человека. Совет Европы объявил, что он готов к сотрудничеству с Анкарой для контроля за соответствием нового законодательства Конвенции. Пресс-секретарь Совета Европы заявил, что с этого момента все пункты Конвенции должны будут соблюдаться без каких-либо исключений.

Соглашение между Германией и Турцией на сумму 35 миллиардов евро!

По сообщению DW Türkçe, немецкие СМИ заявили о заключении масштабного договора между Германией и Турцией по строительству железных дорог на сумму 35 миллиардов евро. Проект будет управляться консорциумом, в котором Siemens будет являться локомотивом по закупкам, а Германия оказывать финансовую и техническую поддержку, включает в себя покупку новых высокоскоростных поездов, открытие новых маршрутов для высокоскоростных поездов, строительство железных дорог, модернизацию технологий сигнализации и существующих линий. В материале подчеркивается сотрудничество Турции и Германии в железнодорожном строительстве, которое берет свое начало еще во времена правления Абдулхамида II, а также отмечается, что уполномоченные лица обсуждали проект в течение трех месяцев. Сообщается, что Турция в свою очередь проводила переговоры и с Китаем по поводу этого проекта, однако после того, как тупиковые отношения Германии и Турции вступили в фазу нормализации, он представился очень удачной возможностью для закрепления результата. Томас Барейс, отвечающий за экономические отношения Германии, в конце сентября должен посетить Турцию и обсудить вопросы финансирования проекта. Стало известно также, что Турция хочет получить кредиты с низкими ставками и экспортные гарантии.

В этом году в рамках операций по борьбе с наркотиками было арестовано 14 000 человек

Согласно Shaber3, Главное управление полицией Турции сделало заявление в отношении борьбы с наркотиками. В этом году в рамках борьбы с наркобизнесом полиция страны задержала 132 тысячи человек, из них 14 тысяч были заключены под стражу. В заявлении сообщалось, что в ходе операций, проведенных в прошлом месяце, было изъято 2 тонны героина, 2 тонны марихуаны и 1 тонна кокаина.

В водах Ливии затонуло две лодки с беженцами

По данным BBC, организация «Врачи без границ» объявила, что более 100 человек погибли в результате затопления двух резиновых лодок с беженцами в водах Ливии. Организация объявила, что судна вышли в море 1 сентября, но вскоре пропали. Утверждается, что среди погибших числятся граждане Судана, Мали, Нигерии, Камеруна, Ганы, Ливии, Алжира и Египта. 276 человек, спасенные из воды, были доставлены в порт Эль-Хамс в юго-восточной части столицы Триполи. Один из беженцев заявил, что если бы команды береговой охраны прибыли раньше, то удалось бы избежать стольких потерь: «Из нашей лодки удалось спасти только 55 человек. Многие люди потеряли своих родных и детей. Если бы спасатели приехали раньше, эти люди были бы живы». По данным Международной организации по миграции, в этом году в попытке пересечь Средиземное море утонуло более 1500 человек. Еще больше человек с затонувших лодок было спасено.

Обнародованы документы США по поводу переворота

По сообщению BBC Türkçe, ВВС обнародовали записки, которые были направлены послом США в Анкаре в Вашингтон сразу после государственного переворота 12 сентября 1980 года. В конфиденциальном документе значится следующее: «Мы очень хорошо знаем всех нынешних военных руководителей, поэтому нет никакой необходимости беспокоиться по поводу безопасности Турции или изменений в ее внешней политике, особенно учитывая ее членство в НАТО». Посол говорит о том, что тот факт, что кто-то может завладеть управлением турецкой армией, в отличие от многих других демократических стран является «более радикальным и более приемлемым». BBC Türkçe получило эти документы после запроса на снятие ярлыка секретности в рамках закона об информации, принятого в 2011 году. Эти документы, впервые представленные общественности, на прошлой неделе три дня подряд публиковались в серии новостей.

Как они попали в страну?

Согласно новости в Hürriyet, отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью при управлении полицией в Ване заявил о том, что в 3-этажном доме им были обнаружены нелегально въехавшие в страну люди. Полицейские группы провели обыск. В самом доме и гараже было обнаружено 244 нелегала из Афганистана и Пакистана. Некий Ю.Г., который занимался контрабандой иммигрантов, был взят под стражу. Нелегалы в свою очередь были переданы управлению по миграции в регионе. Самым обсуждаемым остается вопрос о том, каким образом беглецы пересекли границу и достигли центра Вана.

В Мерсине найдена голова статуи Диониса

По сообщению BirGün, во время раскопок в поселке Аккале, расположенном в районе Эрдмени в Мерсине, была найдена голова скульптуры, датируемая 160 г. н.э. Руководитель раскопок в Университете Мерсина доктор наук Юмит Айдыноглу рассказал, что в регионе, который был основан в поздний римский период, находилась огромная цистерна, в которой могли хранить оливковое масло или воду, это древнее поселение играло важную роль как в экономическом, так и в стратегическом плане. Айдыноглу заявил, что в поселении судя по всему располагался хамам, место для жилья, большая цистерна, а также еще одно место для сообщения с морским маяком, которым пользовались торговые судна. По всей длине берега был протянут акведук, по которому вода поступала в древние города. Во время раскопок была обнаружена важная находка — голова статуи Диониса. «Мы установили, что найденная голова статуи, сохранившаяся в очень хорошем виде, принадлежит скульптуре «Молодой Дионис». Волосы статуи были созданы наподобие листьев виноградной лозы и виноградных гроздьев. Судя по качеству изготовления, скульптура датируется 160 годом нашей эры», — заявил Айдыноглу.

Бесценный еврейский саркофаг

Согласно информации, полученной CNN Turk, управление полиции Аданы по борьбе с контрабандой и организованной преступностью получило сообщение о том, что некий человек, сбежавший из Сирии в Адану от длящейся в течение 8 лет гражданской войны, прячет в своей квартире исторические ценности. Полиция, прибывшая по адресу для осуществления обыска, обнаружила саркофаг в форме двух куполов на 4 ножках и 50 сантиметров высотой. На крышке саркофага, украшенной изумрудами и рубинами, можно рассмотреть фигуры женщины и мужчины. Сообщается, что на бронзовой двойной панели внутренней стороны дверец, открывающихся вертикально, имеются надписи на иврите, сделанные на коже антилопы. В ящиках в нижней и верхней части саркофага были найдены кожаные рулоны с символом «Руки Фатимы» или «Хамса» и звездой Давида. Полиция передала этот исторические ценности дирекции музея Аданы. После того, как сотрудники музея осмотрели саркофаг, он был отправлен в генеральную дирекцию музеев для подробного изучения. Сообщается, что в случае, если саркофаг окажется настоящим, его можно будет назвать просто бесценным.