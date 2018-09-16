Иран намерен развивать отношения со странами СНГ

Тегеран, , 19:10 — REGNUM Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана Хешматолла Фалахатпише сообщил послам стран-членов СНГ во время специального приёма в Меджлисе, что его страна придаёт особое значение укреплению отношений с пространством СНГ и будет наращивать их, особенно с теми, с которыми Иран граничит.

Иранское информационное агентство «Мехр» со ссылкой на Хешматоллу Фалахатпише сообщает, что внешняя политика Исламской Республики Иран всегда основывалась на принципе дальнейшег укрепления отношений со странами Центральной Азии. Но Иран полагает, что формат двустороннего диалога, бывший распространённым с 90-ых годов, оказался недостаточно эффективным, и сейчас настало время для диалога с Центральной Азией на платформе различных интеграций, будь то СНГ или ЕАЭС.

Говоря о недавней серии визитов парламентариев центральноазиатских стран, Хешматолла Фалахатпише подчеркнул, что иранский меджлис приветствует развитие парламентских связей с парламентами стран Центральной Азии и намерен и дальше содействовать диалогу.