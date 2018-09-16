Россия может опротестовать запрет на въезд своих граждан в ЕС

Станислав Стремидловский, , 18:53 — REGNUM

Варшава оказалась в непростой ситуации: информация ее спецслужб фактически была дезавуирована Германией. На днях в Берлине в Бундестаге прошла встреча с главой фонда «Открытый диалог» украинкой Людмилой Козловской. В ходе мероприятия обсуждались нарушения прав и демократии в Польше и Венгрии. Интрига здесь в том, что ранее Козловская была депортирована из Польши на основании досье, собранного польским Агентством внутренней безопасности. Это означало, что главе фонда «Открытый диалог» был блокирован въезд в Европейский союз. Но немцы решили иначе.

Как сообщает Польское радио, Варшава в отношении Козловской отправило предупреждение в Шенгенскую информационную систему. Однако генеральное консульство Германии в Киеве визу ей для посещение Берлина все-таки выдало. Этот казус стал предметом обсуждения между польским президентом Анджеем Дудой и его немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, Дуда заявил Штайнмайеру, что подобные меры не способствуют развитию хороших отношений и доверию между двумя странами. Помимо того, Щерский напомнил и о другом инциденте, когда в ноябре прошлого года польские власти запретили въезд в Польшу и Евросоюз секретарю государственной межведомственной комиссии украинцу Святославу Шеремете, которому через месяц было разрешено въехать в Германию. Глава канцелярии подчеркнул, что виза для Шереметы была выдана тем же консульством, что в случае с Козловской, поэтому, по его мнению, «МИД Германии должен поинтересоваться деятельностью своего представительства на Украине».

Правда, Шеремету уже после запрета в Польшу пустили сами же поляки. В конце августа 2018 года посол Украины в Варшаве Андрей Дещица рассказывал, что Шеремета «без проблем может въезжать на территорию Польши» и он «был в составе делегации президента Украины Петра Порошенко, когда тот посещал Польшу 8 июля этого года». Что касается Козловской, то в Берлин ее пригласили три депутата Бундестага. Один из инициаторов, представляющий правящий ХДС Андреас Ник сказал, что они «хотели знать из первых рук, какова ситуация с соблюдением прав человека в Польше и Венгрии», поэтому попытка польской стороны помешать встретиться с главой фонда «Открытый диалог» является «неприемлемой», а запрет на ее въезд был, вероятно, «неправильным использованием» Шенгенской информационной системы со стороны Варшавы. Еще один организатор, депутат от СДПГ Франк Швабе объяснил в интервью Deutsche Welle, что после его запроса в немецкий МИД генконсульство в Киеве выдало специальную визу Козловской, дающей ей право на временное пребывание в Германии.

Пресс-секретарь немецкого дипломатического ведомства Мария Адебахр в свою очередь утверждает: прежде чем принять решение о выдаче визы главе фонда «Открытый диалог», Берлин обратился к Варшаве и «запросил контакт» с польской стороной: «Информация, которую мы получили, не дала оснований отказать госпоже Козловской в предоставлении немецкой визы». Это первое. И второе. По словам Адебахр, поскольку Козловскую пригласил Бундестаг, пресс-секретарь МИД Германии «не хочет комментировать решение парламента, будучи представителем правительства». Этот дипломатический пинг-понг, когда одно ведомство кивает на другое, вряд ли, конечно, окажется убедительным для польских властей. Но ничего поделать с этим Варшаве не может. Как замечает известный польский публицист Петр Сквечиньский, «мне кажется, что польские власти слишком поспешно принимают решения об использовании такой строгой меры, которая заключается в том, чтобы вписать кого-либо в шенгенский лист. В итоге не только украинские политики, но и другие предвзятые в отношении к нашему краю партнеры испытывают чувство, что Польша не имеет значения для ЕС, а ее нынешнее правительство, вероятно, преходящее. Создается впечатление, что решения принимаются в Варшаве по чисто политическим причинам».

Безусловно, действия Германии с точки зрения «политической чистоты» тоже трудно признать кристально безупречными. Но решение Берлина создает прецедент, который затрагивает и Россию. В проправительственных польских изданиях Козловскую называли «российским агентом». Оставим на совести авторов подобные утверждения, слишком уж они натянутые. Дело в другом. Не секрет, что есть российские политологи и журналисты, которых власти Польши высылали из страны. Конечно, Москва отвечала на это аналогичными высылками. Однако запрет на въезд в Россию не мешает гражданам Польши въезжать в страны, которые состоят в ЕАЭС или ОДКБ. В то время как решения Варшавы блокировали гражданам России въезд в Шенгенскую зону в принципе. Основываясь на «досье Козловской» эти пострадавшие журналисты и политологи могли бы, например, подать иск в Европейский суд по правам человека, опротестовав запрет со стороны польских властей как политически мотивированный и юридически ничтожный.