С эскалацией конфликта в Афганистане нарастают антиамериканские настроения

Кабул, , 19:21 — REGNUM Гражданские активисты из «Движения народа Афганистана» потребовали отмены или пересмотра двустороннего договора о безопасности с США. Активисты обвинили американскую сторону в нарушении ряда пунктов соглашения, а также поставили под сомнение его эффективность, так как с момента подписания договора ситуация в сфере безопасности только ухудшилась, сообщает афганское информационное агентство «Afghanistan times».

Ранее другая группа активистов также высказалась против Двустороннего договора о безопасности. «Движение граждан Афганистана» призвало расторгнуть договор из-за его неэффективности, а также выступило с критикой международного сообщества за невнимание к проблеме вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. Как сообщает «Afghanistan times», активисты также обвинили США в невыполнении своих обязательств, вытекающих из соглашения. По их словам, большинство террористов проходят военную подготовку, получают вооружение и другую помощь за пределами Афганистана, что является неоспоримым доказательством вмешательства иностранных государств. Согласно двустороннему соглашению, США обязуются принимать меры в отношении таких стран, чего в реальности не происходит.

Напомним, что 13 сентября большинство членов нижней палаты Парламента Афганистана высказались за пересмотр Двустороннего договора о безопасности с США.