Афганистан перенимает опыт мирного урегулирования у коммунистов Непала

Катманду, , 19:15 — REGNUM Делегация Высшего совета мира Афганистана прибыла в Катманду, столицу Непала, для того, чтобы перенять опыт мирного урегулирования вооруженного конфликта в стране. Афганскую делегацию встречал лидер Непальской Коммунистической партии (НКП) Пушпа Камал Дахал, также известный как Товарищ Прачанда.

Напомним, что в Непале с 1996 по 2006 год шла гражданская война между маоистской НКП и силами королевской власти, которая закончилась свержением монархии.

Как сообщает афганское информационное агентство «Afghanistan times», Дахал и члены афганской делегации обсудили вопросы, касающиеся интеграции боевых частей повстанцев в национальную армию, а также непальский опыт функционирования Министерства Мира и Реконструкции, созданного для ускорения процесса примирения.

Отмечается, что военизированные формирования повстанцев были успешно включены в состав непальской армии, а некоторые их командиры сейчас занимают руководящие посты в армии Непала, что является уникальным примером успешной интеграции в ходе мирного процесса.

Заместитель главы афганской делегации Хабиба Сараби заявила, что непальский опыт примирения враждующих сторон будет использован для урегулирования конфликта в Афганистане. В свою очередь, Пушпа Камал Дахал заявил, что непальская модель мирного процесса зарекомендовала себя с лучшей стороны, показав свою эффективность. По его словам, основными достижениями такой модели являются установление в стране республиканской системы правления, федерализм, отделение церкви от государства, а также пропорциональное вовлечение в мирный процесс всех сторон конфликта.

Непальская сторона отметила, что все участники конфликта должны быть заинтересованы в установлении мира в стране; кроме того, мирный диалог предполагает взаимные уступки, и стороны должны проявить гибкость в этом вопросе.