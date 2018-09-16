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В Пакистане расширят полномочия местного самоуправления

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о планах правительства передать значительные полномочия на уровень местного самоуправления

Исламабад, 16 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Имран Хан, премьер-министр Пакистана объявил о том, что правительство планирует значительно расширить полномочия местного самоуправления. Первыми провинциями страны, где начнёт функционировать система, будут Панджаб и Хайбер Пахтунхва.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, 15 сентября Имран Хан на заседании по вопросу реформы местного самоуправления заявил о готовности правящей партии «Движение за справедливость» расширить полномочия местного самоуправления. По словам премьера, децентрализация власти стала одной из главных целей, которое ставила перед собой партия, идя на всеобщие выборы. В качестве модели успешной децентрализации премьер-министр предложил провинцию Хайбер-Пахтунхва, такая же система будет введена в провинции Панджаб. В остальных двух провинциях, где правящая партия не контролирует правительство, систему введут на основе статьи 140-А Конституции страны.

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Зарубежная хроника
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