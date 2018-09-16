Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
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Британский военный корабль нанёс визит в Пакистан

Политика

Британский ракетный фрегат «Арджил» прибыл с визитом доброй воли в пакистанский порт Карачи. Визит прошёл в преддверии совместных пакистанско-британских военно-морских учений в Аравийском море

Карачи, Пакистан, 16 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  В пакистанский порт Карачи с визитом доброй воли посетил британский ракетный фрегат «Арджил». Визит предваряет совместные пакистанско-британские военно-морские учения в Аравийском море.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, команде корабля был организован пышный приём с участием командования пакистанского ВМФ и представителей британского посольства. В ходе визита британского корабля пройдут официальные мероприятия и спортивные состязания между моряками обеих стран.

В июле 2018 года пакистанский фрегат F-22P нанёс визит в британский порт Портсмут.

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Зарубежная хроника
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