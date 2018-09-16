Британский военный корабль нанёс визит в Пакистан

Карачи, Пакистан, , 18:56 — REGNUM В пакистанский порт Карачи с визитом доброй воли посетил британский ракетный фрегат «Арджил». Визит предваряет совместные пакистанско-британские военно-морские учения в Аравийском море.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, команде корабля был организован пышный приём с участием командования пакистанского ВМФ и представителей британского посольства. В ходе визита британского корабля пройдут официальные мероприятия и спортивные состязания между моряками обеих стран.

В июле 2018 года пакистанский фрегат F-22P нанёс визит в британский порт Портсмут.