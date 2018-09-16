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Противников строительства плотин в Пакистане будут судить как изменников

Политика

Председатель Верховного суда Пакистана Сакиб Нисар заявил, что каждый, кто будет препятствовать возведению плотин в стране, предстанет перед судом по обвинению в измене

Исламабад, 16 сентября 2018, 19:24 — REGNUM  Сакиб Нисар, председатель Верховного Суда Пакистана объявил препятствование возведению плотин в стране государственной изменой, подлежащей судебному разбирательству.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление было сделано председателем верховного суда на слушании по делу о компаниях, продающих минеральную воду 15 сентября. По словам Сакиба Нисара, препятствование возведению столь необходимых стране дамб и плотин — это государственная измена, согласно статье 6 Конституции страны. Обосновывая свое решение, судья добавил: «Мы всего лишь хотим служить своей стране».

С начала сентября в Пакистане запущена кампания по сбору средств на строительство двух крупных плотин в провинции Белуджистан. Премьер-министр Имран Хан назвал строительство плотин национальным приоритетом Пакистана, так как они способны спасти страну от засухи.

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Зарубежная хроника
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