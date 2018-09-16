Противников строительства плотин в Пакистане будут судить как изменников

Исламабад, , 19:24 — REGNUM Сакиб Нисар, председатель Верховного Суда Пакистана объявил препятствование возведению плотин в стране государственной изменой, подлежащей судебному разбирательству.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление было сделано председателем верховного суда на слушании по делу о компаниях, продающих минеральную воду 15 сентября. По словам Сакиба Нисара, препятствование возведению столь необходимых стране дамб и плотин — это государственная измена, согласно статье 6 Конституции страны. Обосновывая свое решение, судья добавил: «Мы всего лишь хотим служить своей стране».

С начала сентября в Пакистане запущена кампания по сбору средств на строительство двух крупных плотин в провинции Белуджистан. Премьер-министр Имран Хан назвал строительство плотин национальным приоритетом Пакистана, так как они способны спасти страну от засухи.