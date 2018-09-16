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Пакистан позволит сикхам из Индии прибыть на юбилей Гуру Нанака

Политика

Индийские сикхи смогут приехать в Пакистан на десять дней для участия в праздновании юбилея Гуру Нанака, одной из главных фигур в сикхизме

Исламабад, 16 сентября 2018, 19:09 — REGNUM  Попечительский Совет по Собственности эвакуированных лиц Правительства Пакистана, отвечающий за сохранность индусских и сикхских храмовых комплексов в Пакистане, допустил приезд сикхов из Индии для участия в праздновании юбилея Гуру Нанака, заложившего основы жизни сикхский общины.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», индийские сикхи смогут 21 ноября перейти границу через пропускной пункт Аттари-Вага, который находится в 30 км от Амритсара, священного города сикхов, и известен грандиозным шоу закрытия границы, а 30 ноября после паломничества вернуться обратно в Индию. За время паломничества сикхи посетят множество гурудвар (название мест отправления культа в сикхизме), расположенных в провинции Панджаб, которые стали недоступны для сикхов после раздела Британской Индии в 1947 году.

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Зарубежная хроника
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