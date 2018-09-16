Оппозиция в Индии требует права сформировать правительство штата Гоа

Нью-Дели, , 18:54 — REGNUM Председатель отделения Индийского национального конгресса в штате Гоа Гириш Райа Чоданкар обратился к губернатору штату Гоа Мридуле Синху с требованием сформировать правительство штата, обратив внимание на состояние здоровья главного министра штата Манохара Паррикара.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», правящая в штате партия БДП («Бхаратия Джаната Парти») не собирается уступать власть Конгрессу, несмотря на то, что болезнь главного министра штата прогрессирует. Председатель отделения Индийского национального конгресса в ответ на это заявил, что БДП «узурпируют власть в штате с 2017 года», когда в последний раз проводились выборы в заксобрание штата, а также указал на то, что политика БДП «провалилась по всем направлениям» и представители правящей партии должны ответить за тот «бардак, что воцарился в штате за последние 16 месяцев».

Противоречия между ИНК и БДП обостряются на фоне приближающихся всеобщих парламентских выборов 2019 года, борьба за голоса избирателей идёт как на федеральном, так и на региональном уровне.