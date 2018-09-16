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Два сына бывшего президента Египта арестованы за финансовые махинации

Политика

Египетский суд выдал ордер на арест двух сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака за участие в финансовых махинациях

Каир, 16 сентября 2018, 18:46 — REGNUM  Два сына бывшего президента страны Хосни Мубарака были арестованы за участие в финансовых махинациях. Об этом сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе. Алаа и Гамаль Мубарак обвиняются в незаконном финансовом обогащении за счет спекуляций на биржах акциями Национального банка Египта.

Сыновья Мубарака были взяты под стражу на юге Каира наряду с другими подозреваемыми, рассмотрение дела назначено на 20 октября.

Младший из братьев Гамаль, ранее рассматривавшийся как прямой наследник состояния отца, обвинен в хищении 27 миллионов долларов. Старший брат Алаа, который прежде не участвовал в политической жизни, обвинен в «хищении денег по отцовским каналам».

Хосни Мубарак и его сыновья уже были в тюремном заключения с 2011 года — начала Арабской весны, когда президенту пришлось уйти в отставку до 2015 году, когда они вышли на свободу. Их отец оставался под стражей до марта 2017 года.

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Зарубежная хроника
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