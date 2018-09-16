Палестинец баллотируется на пост мэра Иерусалима

Иерусалим, Израиль, , 18:39 — REGNUM Палестинец из Восточного Иерусалим Азиза Абу Сараха намеренбаллотироваться на пост мэра города, предварительно подав в суд на израильское правительство. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Абу Сарах является представителем партии «Аль-Кудс Лана» («Иерусалим — наш»), которая примет участие в муниципальных выборах в октябре и поборется за места в городской администрации.

Законодательство Израиля запрещает палестинцам баллотироваться на пост мэра Иерусалима, так как арабы, проживающие в Восточном Иерусалиме, не признаются гражданами Израиля. Тем не менее, 38-летний палестинец собирается «преодолеть законодательный барьер», предварительно подав иск на правительство Израиля в Верховный суд.

«Я проверю Израиль на прочность,» — заявил Абу Сарах, отвечая на вопросы журналистов «Аль-Джазиры».