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Палестинец баллотируется на пост мэра Иерусалима

Политика

Палестинец из Восточного Иерусалима намерен баллотироваться на пост мэра города, после того как подаст в суд на правительство Израиля

Иерусалим, Израиль, 16 сентября 2018, 18:39 — REGNUM  Палестинец из Восточного Иерусалим Азиза Абу Сараха намеренбаллотироваться на пост мэра города, предварительно подав в суд на израильское правительство. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Абу Сарах является представителем партии «Аль-Кудс Лана» («Иерусалим — наш»), которая примет участие в муниципальных выборах в октябре и поборется за места в городской администрации.

Законодательство Израиля запрещает палестинцам баллотироваться на пост мэра Иерусалима, так как арабы, проживающие в Восточном Иерусалиме, не признаются гражданами Израиля. Тем не менее, 38-летний палестинец собирается «преодолеть законодательный барьер», предварительно подав иск на правительство Израиля в Верховный суд.

«Я проверю Израиль на прочность,» — заявил Абу Сарах, отвечая на вопросы журналистов «Аль-Джазиры».

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Зарубежная хроника
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