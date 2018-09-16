Мухаммад Аль-Халбоузи избран спикером парламента Ирака

Багдад, , 18:32 — REGNUM В Ираке состоялись выборы: председателем парламента был избран 37-летний суннитский политик Мухаммад Аль-Халбоузи. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, 169 депутатов из 329 отдали свои голоса за Аль-Хальбоузи, главы мухафазы Анбар с административным центром в городе Эр-Рамади, находящейся на западе Ирака. Голосование состоялось не ранее, чем через две недели после безрезультатных выборов, когда депутаты так и не смогли избрать спикера парламента из лидеров двух противостоящих парламентских блоков. Источник уточняет, что Аль-Халбоузи стал самым молодым спикером парламента в истории Ирака. Согласно иракской конституционной традиции, спикером парламента становится представитель суннитского населения, премьер-министром — шиит, а президентом — курд.