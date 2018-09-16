Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
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Афганское правительство будет способствовать решению проблемы беженцев

Политика

Министр по делам беженцев и репатриантов Саид Хусейн Алеми Балхи сказал, что положение афганских беженцев в некоторых странах вызывает серьезное беспокойство, и правительство страны предпримет все необходимые меры, чтобы данная ситуация изменилась в лучшую сторону

Кабул, 16 сентября 2018, 19:02 — REGNUM  15 сентября в Кабуле на пресс-конференции, посвященной проблеме беженцев, Саид Хусейн Алеми Балхи, министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана, выразил свою обеспокоенность по поводу ухудшившегося положения афганских граждан в Индонезии, Турции и Греции.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», министр сказал, что в эти страны правительством будут назначены специальные атташе по вопросам беженцев. Саид Хусейн Алеми Балхи также отметил, что за последние четыре года положение афганских беженцев в целом улучшилось.

Министр по делам беженцев и репатриантов добавил, что недавно афганская делегация посетила Турцию с целью совместной оценки положения беженцев. На конец текущего года запланирован ответный визит турецкой делегации в Кабул, где стороны обсудят дальнейшие шаги по разрешению проблемы беженцев.

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Зарубежная хроника
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