Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
19:30:49 МСК

В Кабуле встретились глава МИД Пакистана и президент Афганистана

Политика

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани в ходе своего визита в Кабул

Кабул, 16 сентября 2018, 18:24 — REGNUM  15 сентября глава Министерства иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл с официальным визитом в Кабул, где встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе встречи между Шахом Мехмудом Куреши и Ашрафом Гани обсуждались такие вопросы, как безопасность, мир и стабильность в регионе, совместная борьба против терроризма. Особое внимание было уделено Совместному афгано-пакистанскому плану действий по вопросам мира и солидарности

Во время встречи президент Гани отметил, что вышеуказанный план охватывает широкий круг вопросов, однако, только конкретные шаги в этом направлении могут доказать его эффективность.

Ранее, министр информации Пакистана отметил, что визит в Кабул будет первой рабочей поездкой Шаха Мехмуда Куреши в качестве министра иностранных дел, что подчеркивает особую важность для Пакистана отношений с Афганистаном.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить