В афганской провинции Нангархар уничтожено 23 боевика ИГИЛ*

Кабул, , 18:59 — REGNUM В провинции Нангархар (столица провинции — г. Нангархар в результате операции специальных сил Афганистана было уничтожено по меньшей мере 23 сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция специальных сил Афганистана была проведена в уездах Ачин, Кхогьяни, Бати Кот, Назуйан провинции Нангархар.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция специальных сил Афганистана была проведена при активной поддержке с воздуха. В результате боевых действий было уничтожено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Специальным силам Афганистана удалось обнаружить и обезвредить несколько мин, тем самым предотвратив возможные взрывы в провинции.

В ходе военной операции было захвачено три принадлежащих террористам склада с вооружением и боеприпасами. Согласно местным властям, эти склады активно использовались при подготовке атак и террористических актов.