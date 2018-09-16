Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
19:30:01 МСК

В афганской провинции Нангархар уничтожено 23 боевика ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Специальные силы Афганистана провели операцию в провинции Нангархар, в результате которой ликвидировано по меньшей мере 23 боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 16 сентября 2018, 18:59 — REGNUM  В провинции Нангархар (столица провинции — г. Нангархар в результате операции специальных сил Афганистана было уничтожено по меньшей мере 23 сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция специальных сил Афганистана была проведена в уездах Ачин, Кхогьяни, Бати Кот, Назуйан провинции Нангархар.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция специальных сил Афганистана была проведена при активной поддержке с воздуха. В результате боевых действий было уничтожено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Специальным силам Афганистана удалось обнаружить и обезвредить несколько мин, тем самым предотвратив возможные взрывы в провинции.

В ходе военной операции было захвачено три принадлежащих террористам склада с вооружением и боеприпасами. Согласно местным властям, эти склады активно использовались при подготовке атак и террористических актов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить