Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
19:29:00 МСК

Харш Вардхан Шрингла станет новым послом Индии в США

Политика

Х.В. Шрингла, посол Индии в Бангладеш, займет данный пост в конце года

Вашингтон, 16 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  Харш Вардхан Шрингла, посол Индии в Бангладеш, станет главой индийского дипломатического представительства в США. По информации бангладешского новостного издания «Юнайтед Ньюз оф Бангладеш», он заменит на данном посту Навтеджа Сарну, который выйдет на пенсию в конце этого года.

Харш Вардхан Шрингла является одним из наиболее опытных дипломатов Индии: срок его службы в индийском внешнеполитическом ведомстве составляет более 30 лет. Его послужной список включает различные должности как в центральном аппарате, так и в заграничных учреждения страны. Х.В. Шрингла возглавлял посольства Индии в Бангладеш и Таиланде, генеральные консульства в Хошимине, Вьетнам, и Дурбане, ЮАР. Он также служил постоянным представителем своей страны в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Наиболее вероятной кандидатурой на пост посла Индии в Бангладеш является Рива Гангули Дас. В данный момент она занимает пост директора Индийского совета по культурным связям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить