Харш Вардхан Шрингла станет новым послом Индии в США

Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Харш Вардхан Шрингла, посол Индии в Бангладеш, станет главой индийского дипломатического представительства в США. По информации бангладешского новостного издания «Юнайтед Ньюз оф Бангладеш», он заменит на данном посту Навтеджа Сарну, который выйдет на пенсию в конце этого года.

Харш Вардхан Шрингла является одним из наиболее опытных дипломатов Индии: срок его службы в индийском внешнеполитическом ведомстве составляет более 30 лет. Его послужной список включает различные должности как в центральном аппарате, так и в заграничных учреждения страны. Х.В. Шрингла возглавлял посольства Индии в Бангладеш и Таиланде, генеральные консульства в Хошимине, Вьетнам, и Дурбане, ЮАР. Он также служил постоянным представителем своей страны в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Наиболее вероятной кандидатурой на пост посла Индии в Бангладеш является Рива Гангули Дас. В данный момент она занимает пост директора Индийского совета по культурным связям.