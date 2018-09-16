Япония проведет совместные военные учения с Великобританией

Токио, , 19:58 — REGNUM 30 сентября и 12 октября Сухопутные силы самообороны Японии проведут совместные учения с Королевскими военно-воздушными силами Великобритании с целью укрепить двусторонние связи. По данным японского информагентства «Джиджи», учения пройдут в Японии, в префектурах Сидзуока, Яманаси и Мияги. Будут принимать участие 50 британских военных и 60 японских. Учения будут включать в себя разведывательные и надзорные тренировки, а также прыжки с вертолетов. Также сообщается, что последнее время активно развивается сотрудничество между японскими Силами самообороны и британскими войсками. До этого японские военные проводили совместную тренировку с Королевским военно-морским флотом Великобритании в апреле 2018 года.

Военно-морской флот Британии присоединился к наблюдению за северокорейскими судами.